Le quotidien L'Equipe en pleine crise

Info17 nov. , 15:00
parClaude Dautel
La situation est très tendue au sein du quotidien sportif. Mécontents du changement de ligne éditoriale, plus people, les journalistes de L'Equipe ont décidé de tenir tête à leur direction.
Nommé directeur des rédactions print et numérique du groupe L'Équipe le 28 janvier dernier, Matthias Gurtler fait face à une fronde de la part d'une grosse majorité des 350 journalistes du puissant média sportif. En fin de semaine passée, une motion de défiance à l'égard de leur patron a été adoptée à 92,8 %, preuve de l'insatisfaction qui grandit au sein du quotidien. Selon le Syndicat National des Journalistes, nos confrères reprochent « une multiplication des brèves à clics faciles (et sans intérêt) sur le site et trop de people » depuis la prise de fonction du nouveau patron de L'Equipe. Rappelant que Matthias Gurtler était en poste à Gala avant de prendre les commandes du groupe, le SNJ estime que L'Equipe perd son ADN et qu'il faut immédiatement que les grands patrons du groupe réagissent.

Suite à cette motion de défiance, l'insider Clément Garin affirme que Matthias Gurtler s'est placé immédiatement en arrêt maladie. « Fragilisé par la motion de défiance votée à son encontre par 232 personnes sur 251, le directeur de la rédaction de L’Equipe a posé un arrêt maladie. Matthias Gurtler « très déstabilisé par la foudre interne le ciblant », s’est mis en retrait afin de se remettre psychologiquement de la motion. Il a dû annuler tous ses rendez-vous, et son DG va le remplacer toute la semaine », écrit l'insider.
Pour rappel, en novembre 2024, c'est le patron de la chaîne L'Equipe, Jérôme Saporito, qui avait été débarqué d'un seul coup, personne n'ayant été prévenu au sein même de la chaîne sportive. Une décision qui avait fait du bruit en interne, tout comme celle prise en septembre dernier de vendre désormais le magazine chaque jour à part du quotidien, alors qu'avant il était disponible avec le numéro du samedi. 
Loading