Le foot amateur en stand-by, Anelka plaque Boudjellal

Directeur sportif de Mourad Boudjellal au Hyères FC, Nicolas Anelka a fait le choix de partir, trois mois après son arrivée au club de National 2.

Dans une interview accordée à Foot Mercato, l’ancien attaquant de l’Equipe de France et du PSG a justifié ce choix. Il explique notamment que la mise sur pause du football amateur en raison de la pandémie de Covid-19 a précipité son départ. « Je suis venu sur ce projet en pensant que le virus était vaincu et que le foot amateur allait reprendre. Après trois mois au club, le constat est évident ! Le projet sportif n'est plus le même ! Le foot amateur est à l'arrêt et les restrictions encore plus fortes » regrette Nicolas Anelka.

Le football amateur est clairement sur pause, ce qui pousse l’ex-attaquant de Chelsea à partir de manière précipitée. « Conscient des difficultés financières survenues au club, qui pèsent pour mettre en place le projet et des décisions prises à l’encontre du football amateur, je ne vois pas de projection à court et moyen terme sur le foot. Mon expérience et expertise ne sont pour le moment d'aucune utilité ! Je préfère donc consacrer mon temps à mes autres activités. Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité. J'ai découvert un club, cette magnifique région et ses habitants chaleureux. Je souhaite bonne chance à ce projet et à toute l'équipe qui encadre le club ». Un coup dur pour le projet de Mourad Boudjellal.