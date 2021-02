PSG : De retour aux affaires, Anelka regarde vers Paris

Dans : PSG.

Plus d’un an après son départ du LOSC, Nicolas Anelka va retrouver un poste central au sein d’un club du football français, à Hyères en National 2.

Cette semaine, le club de Hyères a officiellement été vendu à Mourad Boudjellal. Un temps intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille, l’ancien président du club de rugby de Toulon a finalement décidé d’investir au HFC. Grâce à Boudjellal, le budget de la formation de N2 va être multiplié par six pour atteindre 2,5 millions d’euros pour la saison prochaine. En attendant d’en savoir plus sur la reprise du championnat de N2 cette année, l’équipe de Lilian Compan aura rapidement pour mission de monter en National. Pour cela, Hyères compte recruter de bons joueurs sous la houlette de… Nicolas Anelka. Nouveau directeur sportif du club de Boudjellal, l’ancien international français voit en tout cas les choses en grand, en visant des joueurs du PSG dans un futur plus ou moins proche.

« Des partenariats avec des clubs pros ? Bien sûr, on peut amener ici pas mal de joueurs. Je discute beaucoup avec le PSG qui pourrait être intéressé pour nous prêter des joueurs. Dans la région, il y a aussi de très bons clubs avec de très bons joueurs et des coachs formateurs donc pourquoi pas ? On est demandeur. On sait qu’il y a le potentiel, qu’il y a de bons joueurs en France. Est-ce que je veux prendre des joueurs du PSG à l’avenir ? On est en N2, donc non, il n’y aura pas de joueur de l’équipe une. Mais un jeune qui vient des U19 et qui veut évoluer plus vite, pourquoi pas ? Peut-être qu’on peut trouver un accord pour développer ça. Moi, j’ai connu les deux, je sais que la N2 n’a rien à voir avec la N3. Nous, on peut préparer des joueurs pour le groupe pro du PSG. C’est une idée, je ne dis pas que ça va se faire. Mais comme on a des connexions, tout est possible. C’est valable pour le PSG, Lille comme les clubs des alentours », a détaillé, sur Nice-Matin, Anelka, qui espère faire fructifier son expérience pour amener Hyères dans le monde professionnel d’ici à cinq ans.