Larqué s’embrouille avec un arbitre et démissionne

Personnage ô combien médiatique en France depuis de nombreuses années, Jean-Michel Larqué est tombé sur un os en la personne de Saïd Ennnjimi. Les deux hommes se livrent bataille depuis des semaines dans le Sud-Ouest, et cela ne s’est pas bien terminé. L’ancien capitaine des Verts et actuel consultant pour RMC est le président du District de Football des Pyrénées-Atlantiques, tandis que l’ex-arbitre international est le nouveau président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Le chroniqueur soutenait son adversaire à ces élections, et Jean-Michel Larqué a visiblement la défaite mauvaise puisqu’après plusieurs passes d’armes, il a annoncé sa démission de ses fonctions au sein du district.

« C'est regrettable d'arriver à des situations ubuesques comme celle-ci. Il a fait du très bon travail dans son district qui était en grandes difficultés financières à son arrivée. Mais je crois qu'il n'a jamais accepté le 21 janvier (date de son élection) alors qu'il avait l'habitude de tirer les ficelles en Aquitaine. Ce n'est qu'une question d'ego. Il fait de la politique, mois j'agis. Maintenant, qu'on nous laisse travailler », a balancé Saïd Ennjimi dans Le Populaire. Coup de sifflet final.