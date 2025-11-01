53e4607c-974b-4fda-8618-51613956f2b5_16-9-discover-aspect-ratio_default_0
Lamine Yamal et Nicki Nicole

Lamine Yamal trompe sa copine, son couple explose

Info01 nov. , 16:30
parClaude Dautel
0
Lamine Yamal a officiellement annoncé la fin de sa relation avec Nicki Nicole, chanteuse et actrice argentine de 25 ans. La star du Barça avait été vue en galante compagnie du côté de Milan.
Accusé par certains d'avoir une vie dissolue, et de mettre en péril sa carrière de footballeur de très haut niveau, Lamine Yamal a révélé ce samedi qu'il n'était plus le boyfriend de Nicki Nicole, avec qui il avait une relation depuis plusieurs mois. Cependant, des rumeurs sur une sortie extra-conjugale du joueur du Barça en Italie, et plus précisément à Milan, ont visiblement mis à mal sa liaison avec la jeune star argentine. Au point même que l'international espagnol a officiellement confirmé la rupture avec Nicki Nicole.
Mais il a cependant démenti une quelconque brouille avec la jeune femme et surtout, il a fermement repoussé l'idée d'avoir trompé cette dernière avec une autre femme malgré des photos assez perturbantes. Répondant à Javier de Hoyos, lors de l'émission « D Corazón » de la RTVE, Lamine Yamal a mis un point final à cette histoire d'amour qui aura duré quelques mois.

Nicki Nicole supprime Lamine Yamal de ses réseaux sociaux

« Nous ne sommes plus ensemble, et ce n'est pas dû à une infidélité. Nous nous sommes simplement séparés, c'est tout. Tout ce qui se dit n'a rien à voir avec notre relation. Je ne lui ai pas été infidèle, et je n'ai été avec personne d'autre », a précisé le jeune attaquant du FC Barcelone au sujet de sa relation avec Nicki Nicole, avec qui il était en couple depuis cet été. De son côté, l'artiste argentine n'a pas commenté cette rupture, même si elle a effacé la totalité de ses photos avec Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux. Une façon très moderne de confirmer qu'elle n'avait plus rien de commun avec le jeune attaquant du FC Barcelone.
0
Derniers commentaires

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

C'est même plus le bus là c'est le Costa Concordia... Ça va être ça toute l'année là ?

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

ces sales chiens!

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

Doué nous manque déjà … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

Nice une equope de onze défenseurs

Son clan s’en prend à Luis Enrique, le PSG l’écarte

Qu il assume ses choix. il sait tres bien i ce qu il y a eu avec le clan Mbappé.Personne ne l a obligé à faire ce choix.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

