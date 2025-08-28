LA DNCG fait un petit cadeau à club surendeté

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Alors que la saison 2025-2026 a débuté, la DNCG a encore quelques dossiers à régler. Ce jeudi, c'est un club descendu de Ligue 2 qui est envoyé en Régional par le gendarme financier du foot. Mais Martigues craignait encore pire.

Avant-dernier de Ligue 2, le FC Martigues attendait ce jeudi la décision de la commission d'appel de la DNCG fédérale suite à la décision prise en première instance de reléguer le club provençal en Départemental en raison de l'état désastreux de ses finances. Ce jeudi, la DNCG a finalement décidé d'autoriser le club martégal à évoluer en Régional 1 cette saison, ce qui est un soulagement pour l'association qui gère désormais le FC Martigues.

Tandis que la structure professionnelle affichait un déficit de 3 millions d'euros, l'association avait des comptes sains, et la garantie d'avoir l'aide des élus locaux. Des arguments qui ont permis à la formation d'éviter d'être envoyée en Départemental. Le FC Martigues va donc pouvoir entamer sa saison en Régional 1 avec l'espoir de rapidement remonter en National 3, même si c'est sous le format d'un club amateur. Il y a deux ans, des repreneurs américais avaient repris le club avec l'espoir de monter en Ligue 1.