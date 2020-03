L1, Coupes et Bleus : Huis-clos ou 1.000 spectateurs jusqu'au 15 avril !

Dans : Info.

La Ministre des Sports a indiqué ce lundi qu'en application des règles liées à l'épidémie de coronavirus et jusqu'au 15 avril minimum, les matches se joueront avec moins de 1.000 personnes présentes dans les stades ou à huis-clos.

Au lendemain des annonces du Ministre de la Santé, c’est Roxana Maracineanu, Ministre des sports qui a rappelé ce lundi la limitation à 1.000 personnes, en comptant les participants, des personnes présentes lors des événements à venir jusqu’au 15 avril. « Dans cette période le huis-clos peut devenir notre doctrine d’organisation des compétitions, et du sport professionnel », a indiqué l’ancienne championne de natation, qui semble clairement préconiser l'absence totale de spectateurs, ce qui semble relativement logique compte tenu de ce chiffre de 1.000 qui est nettement inférieur aux abonnés des clubs de L1 et L2.

Si l’on regarde précisément le calendrier du football en France, cette période de huis-clos possible, et même probable, on trouve la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’Olympique Lyonnais prévue le 4 avril, deux matchs de l’équipe de France le 27 mars contre l’Ukraine au Stade de France et le 31 mars contre la Finlande au Groupama Stadium. En Ligue 1, des affiches telles que OM-PSG (22 mars), Rennes-OL (21 mars) sont notamment concernées. La finale de la Coupe de France entre le Paris SG et l’ASSE, programmée le 25 avril n’est pas encore impactée par cette décision ministérielle, même si le risque existe fortement.