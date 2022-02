Kurt Zouma n'a plus ses chats, la SPA anglaise a frappé !

Dans un communiqué, la RSPCA, version anglaise de la SPA, annonce avoir récupéré les chats de Kurt Zouma au lendemain des révélations du Sun sur le comportement du footballeur français de West Ham.

En dévoilant mardi une vidéo où l’on voyait Kurt Zouma frapper son chat, le Sun a déclenché une vague d’émotion sur toute la planète. Si West Ham a fait le choix étonnant de titulariser le joueur français en Premier League, ce qui a valu à ce dernier des insultes et des comportements hostiles de la part de l’ensemble des spectateurs à l'Olympic Stadium, l’affaire a pris une ampleur énorme. Une pétition mise en ligne dans la nuit de mardi à mercredi réclamant à la fois une sanction contre Zouma, mais également que ses chats lui soient retirés a eu un succès énorme puisque ce sont plus de 150.000 personnes qui l’ont signé en quelques heures. Et ce mercredi après-midi, le RSPCA, qui est l’équivalent britannique de la Société Protectrice des Animaux, a annoncé avoir récupéré les deux chats de Kurt Zouma, dont celui qui a reçu un coup de pied et une claque du joueur de West Ham.

Update on viral footage of cats

We'd like to reassure people that we're investigating and the cats are safe and in our care. We have been dealing with this since before the clip went viral online and we need to follow the proper legal process and not discuss due to UK GDPR laws. pic.twitter.com/LticInSmpn