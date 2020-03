JO et Ligue des champions : La France a tranché

Dans : Info.

Tandis que les événements sportifs sont reportés les uns après les autres, les Jeux Olympiques sont toujours prévus à Tokyo cet été.

Du côté du Japon on reste droit dans ses bottes, les Jeux Olympiques prévus dans la capitale nippone du 24 juillet au 9 août auront lieu, épidémie de coronavirus ou pas. Une vision totalement stupéfiante, car si dans l’Empire du Soleil Levant on semble avoir réussi à contenir la maladie, le reste de la planète est en souffrance, et le sport passe au second plan. Cependant, depuis quelques jours des voix qui comptent dans le domaine des sports olympiques se sont élevées pour demander au CIO de reporter cet événement, quel que soit le coût de cette décision.

Ce dimanche, RTL a demandé à l’institut de sondage Odoxa de demander à la population française ce qu’elle pensait des annulations des manifestations sportives, y compris les Jeux Olympiques, et une majorité y est favorable. « Début mars, lorsque nous interrogions les Français sur ces mesures, ils n’étaient que 46% à considérer que le curseur était bien placé. Le regard des Français sur les précautions prises a beaucoup changé en deux semaines. Les trois-quarts d’entre eux (72%) approuvent désormais les mesures des autorités. Cohérents, les Français soutiennent unanimement les reports de Paris-Roubaix (96%), Roland Garros (95%) et de l’Euro (93%). Les Français souhaitent désormais aussi que les Jeux Olympiques de Tokyo soit reportés (58%) », explique Odoxa, qui précise également que le projet évoqué d’un changement de formule de la Ligue des champions semble être très largement approuvée. « Concernant, la Ligue des Champions : l’idée d’un tournoi final séduit beaucoup les Français et les amateurs de football ! Qu’il s’agisse d’un « final four » (59% et 64%) ou d’un « final eight » (57% et 60%), l’idée d’un tournoi final qui pourrait par exemple se dérouler en juin à la place de l’Euro leur plaît beaucoup », explique l’institut de sondage.