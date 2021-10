Jean Castex offre un maillot de Messi au Pape, fumée blanche sur Twitter

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Lundi prochain, le premier ministre Jean Castex se rendra au Vatican afin de rencontrer le pape François. Et il ne viendra pas les mains vides…

En effet, d’après les informations relayées par BFM TV, le premier ministre de la France offrira au pape François le maillot dédicacé de Lionel Messi, la nouvelle star du Paris Saint-Germain. Un joli clin d’œil de la part de Jean Castex au pape, connu pour être un fan de football et un grand supporter du club argentin de San Lorenzo, basé à Buenos Aires. Bien que Lionel Messi soit un enfant de Rosario et qu’il ait débuté sa carrière aux Newell’s Old Boys, il est évident que le maillot du PSG floqué au nom de Leo Messi fera plaisir au pape François.

Lundi au Vatican, @JeanCASTEX offrira 2 cadeaux au Pape François @Pontifex: la première édition de Notre-Dame de Paris et... Un maillot dédicacé de Lionel Messi ! @BFMTV — Elisa Bertholomey (@ebertholomey) October 13, 2021

Avec ce cadeau, Jean Castex va toucher dans la mille car il y a trois ans, le pape François avait chanté les louanges de son compatriote Lionel Messi. Certes, le résident du Vatican avait refusé de comparer la star du PSG a Dieu. Mais ce n’était quand même pas loin. « Est-ce un sacrilège de dire que Messi est Dieu ? En théorie, c'est un sacrilège, vous ne pouvez pas l'assurer. Les gens disent que c'est Dieu comme ils disent "je t'adore". Ce sont des expressions du peuple, des moyens populaires de s'exprimer. C’est agréable de voir comment il joue, mais ce n'est pas Dieu. C’est un Dieu avec le ballon » avait lancé le pape François, grand supporter de Lionel Messi, comme tous les Argentins.

Les internautes se moquent de Jean Castex

Reste que sur les réseaux sociaux, le cadeau de Jean Castex au pape François fait bien rire les internautes. Et pour cause, de nombreux twittos estiment -sans doute à juste titre- que le Pape n’a pas besoin du premier ministre de la France pour obtenir le maillot de Lionel Messi s’il en désire un. « Le pape argentin avait besoin de M. Castex le grand sauveur de France pour avoir un maillot de Messi. Il aurait pu lui apporter quelque chose qui montrait les relations séculaires de la France et de l'Eglise. Mais il contribue à détruire notre civilisation » poste notamment un internaute assez véhément à l’encontre de Jean Castex.

C'est quoi ce cadeau mdr le pape est argentin Messi est catholique il passe un coup de fil il a son maillot sans passer par castex hein https://t.co/0faCFEqaia — Mateo 🌐 (@mmty77) October 14, 2021

Heureusement, d’autres internautes ont davantage tourné cette information en dérision en se moquant gentiment du premier ministre de la France, sans animosité. « Le pape est argentin Messi est catholique il passe un coup de fil il a son maillot sans passer par castex hein » publie un internaute sur Twitter. Un autre surenchérit avec un petit tacle à l’encontre du gouvernement dans un tweet ciblé sur l’actualité. « C’est sur qu’il va pas lui offrir un plein d’essence, le maillot et même le joueur un jour coûteront moins chère » a-t-il publié. Notons par ailleurs qu’en plus de la tunique parisienne de Lionel Messi, le premier ministre Jean Castex a prévu d’offrir au pape François un exemplaire de la première édition de Notre Dame de Paris de Victor Hugo. A ce sujet, les internautes, en net manque d'imagination, n’ont en revanche trouvé aucune vanne…