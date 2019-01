Info : La police émet 4 hypothèses sur la disparition de l'avion de Sala

Dans : Info, Foot Europeen, FC Nantes.

Recherché depuis mardi matin, l’avion transportant Emiliano Sala de Nantes à Cardiff n’a toujours pas été retrouvé. Ce mercredi très tôt, les recherches ont repris mais pour l’instant, aucune trace de l’ancien buteur des Canaris.

Et alors que le monde du football espère toujours un miracle, la police de Guernesey vient d’émettre plusieurs hypothèses pour expliquer la soudaine disparition de l’avion. Pour les autorités, il est possible que l’appareil ait atterri quelque part, sans que personne n’ait pris contact avec les autorités. Tout comme il est envisageable que l’appareil soit parvenu à atterrir dans l’eau, et que les passagers aient été pris en charge par un bateau qui passait, toujours sans prendre contact avec la police.

C’est néanmoins la troisième hypothèse sur laquelle la police semble travailler actuellement : la possibilité que l’avion ait atterri sur l’eau et que les passagers aient utilisé leurs gilets de sauvetage. Malheureusement, la quatrième hypothèse d’un crash qui aurait totalement détruit l’appareil ne peut être exclue par la police, qui va poursuivre les recherches toute la journée pour tenter de retrouver Emiliano Sala et les autres passagers.