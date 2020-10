Info : La fausse mannequin faisait chanter Martial, il a failli payer

Dans : Info.

En couple avec Mélanie Da Cruz depuis plusieurs années maintenant, Anthony Martial se retrouve une nouvelle fois plongé dans une sombre histoire intime…

La vie privée d’Anthony Martial n’est pas un long fleuve tranquille. Si son couple avec Mélanie Da Cruz a causé des remous auprès de Samantha, son ex, l'international français a souvent été impliqué dans des affaires intimes sur les réseaux sociaux. Mais dans cette nouvelle histoire, les bornes ont été dépassées. Puisque l’attaquant de Manchester United a été victime d’une tentative de chantage. Entre 2018 et 2019, le joueur de 25 ans a flirté virtuellement avec une Lorraine de 30 ans. Se faisant passer pour une mannequin vivant à Neuilly, alors qu’elle « demeure à Jarville, où elle touche le RSA et règle une partie de son loyer grâce aux APL », Myriam a comparu devant le tribunal de grande instance de Nancy ce vendredi.

Puisqu’en mars 2019, quand Martial a voulu mettre un terme à cette « relation épistolaire 2.0 », cette femme l’aurait menacé de divulguer des photos intimes. « J’ai bien compris qu’il ne se passera plus rien entre nous, mais sache que j’ai beaucoup de photos compromettantes, soit tu paies, soit je balance tout à la presse », aurait lâché Myriam dans un SMS, relayé par l’avocate du footballeur. Si Martial a tenté de proposer 25 000 euros pour acheter le silence de son ex virtuelle, il s’est ravisé avant de porter plainte, selon le Republicain Lorrain. Dans cette affaire, François Pérain, le procureur de la République de Nancy, requiert six mois de prison avec sursis pour Myriam, vu que « le message est la preuve matérielle qu’il y a eu tentative de chantage ». Si la décision du tribunal sera rendue le 20 novembre prochain, cette histoire démontre que Martial a toujours du mal à gérer sa célébrité et les sollicitations, lui qui fait le bonheur des tabloïds britanniques depuis son arrivée à Manchester.