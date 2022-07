Incendie en Gironde : Le camping de Mathieu Valbuena ravagé

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Co-propriétaire d'un camping dans sa région, Mathieu Valbuena a vu son investissement être ravagé par les flammes. Il a tenu à alerter sur la situation en Gironde.

C’est la triste actualité de ce moi de juillet torride. Les incendies se multiplient dans le sud de l’Europe, et la France n’est pas épargnée. Notamment dans les Landes ou en Gironde, où la fameuse Dune du Pilat, entourée de forêt, est au centre des inquiétudes. Plus de 20.000 hectares de forêt ont été détruits et les pompiers luttent chaque jour contre le feu sans pouvoir éviter la destruction d’habitations ou d’infrastructures, et le déplacement des populations. Un drame que Mathieu Valbuena a mis en avant sur ses réseaux sociaux, lui qui est directement touché par ces incendies puisque le camping dans lequel il avait investi est parti en fumée. « La catastrophe se poursuit… Mais nous restons tous mobilisés pour reconstruire les infrastructures et faire briller à nouveau la dune du Pilat. Bravo et merci aux nombreux pompiers qui mettent en jeu leur vie pour sauver notre région des flammes », a expliqué l’ancien joueur de l’OM et de l’OL, désormais à l’Olympiakos, sur Twitter.

La Dune du Pilat menacée

La catastrophe se poursuit… Mais nous restons tous mobilisés pour reconstruire les infrastructures et faire briller à nouveau la dune du Pilat. Bravo et merci aux nombreux pompiers qui mettent en jeu leur vie pour sauver notre région des flammes. 🙏 pic.twitter.com/pxdXP9G5uu — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) July 19, 2022

« C’est triste de voir ces images là. Ça fait mal au coeur. J’ai ma famille là bas qui m’a tenu au courant. C’est la vie et le plus important est que tout le monde soit sécurisé et protégé. Mon camping et tous les campings ont été évacués. C’est très compliqué de vivre ça dans une très haute saison, mais on espère que le feu va pouvoir être maitrisé. Il y a toujours cette crainte du feu », a confirmé l'international français sur BFM. Les installations estivales ont pour beaucoup du être évacuées, et certaines ont brûlé à 90 %, ce qui promet une difficile et coûteuse reconstruction. Même le fameux camping des Flots Bleus, célèbre pour avoir été la scène principal du film « Camping », a été touché. Avec les températures de ces derniers jours, les choses ne s’arrangent pour le moment pas, et font craindre le pire pour la Dune du Pilat, protégée habituellement par une forêt qui est en train de partir en fumée.