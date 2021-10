Habib Beye fait des miracles, ça vaut bien une amende

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Entraîneur intérimaire du Red Star depuis le mois de septembre, Habib Beye fait l’unanimité au sein du club de National.

Problème, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille ne dispose pas encore du diplôme requis pour entraîner à ce niveau de compétition en France. Dès lors, les dirigeants du Red Star vont rapidement devoir trancher dans le vif en remplaçant Habib Beye ou en le conservant malgré des pénalités financières. Selon les informations obtenues par L’Equipe, la deuxième option est clairement la tendance. Et pour cause, le pointilleux consultant de Canal + fait l’unanimité au sein du Red Star, dont les dirigeants souhaitent conserver Habib Beye en numéro un. Après le limogeage de Vincent Bordot et la prise en charge de l’équipe par l’ancien latéral droit du Sénégal, le Red Star s’est redressé avec deux victoires, un nul et une seule défaite.

Le Red Star doit payer 3.000 euros par match pour Beye

La question de son maintien au poste d’entraîneur se pose néanmoins réglementairement car chaque équipe de National doit disposer d’un entraîneur titulaire du BEPF ou d’un coach certifié du DES (diplôme d’Etat supérieur). A ce jour, Habib Beye ne dispose pas du BEPF, qu’il passe cette saison. Le Red Star s’expose donc à une amende d’environ 3.000 euros par match. Et le temps presse pour le club francilien dans la mesure où le délai d’un mois accordé par la FFF pour se mettre en conformité sera écoulé à la fin de la semaine. C’est ainsi que le Red Star a envoyé une demande de dérogation à la Fédération Française de Football, laquelle sera examinée jeudi. Pas pour la solution du prête-nom, le Red Star est prêt à payer les amendes qui lui incombent en conservant Habib Beye malgré l’absence de diplôme. Au total, le club pourrait donc régler la note de 72.000 euros à la FFF pour conserver l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille de son banc. Une sacrée belle marque de confiance de la part du Red Star envers Habib Beye, même si ce dernier doit aussi faire son choix afin de savoir si cet intérim peut se poursuivre sur le long terme.