Gerard Piqué a pris une droite, le frère de Shakira a craqué

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Séparés depuis juin 2022, Gerard Piqué et Shakira ne sont pas restés amis loin de là. Leurs relations sont exécrables et la presse espagnole fait même état d'une violente dispute, mêlant le frère de Shakira, et se concluant par des coups.

Ce fut le couple glamour et heureux du FC Barcelone. Le défenseur Gerard Piqué et la chanteuse colombienne Shakira ont filé le parfait amour pendant 12 ans. Mais, tout ceci s'est brutalement terminé en juin 2022 sous fond d'infidélité du joueur espagnol. Depuis, les relations sont froides et toxiques entre les deux anciens tourtereaux, parents de deux enfants ensemble. Ils s'attaquent sans cesse par messages interposés dans la presse, en chanson et cela a même tourné au vinaigre dernièrement lors de leurs retrouvailles physiques à Miami.

Le frère de Shakira a frappé Gerard Piqué

En effet, depuis leur séparation, la chanteuse vit en Floride avec leurs deux enfants. Piqué est venu rendre visite à sa progéniture, allant notamment manger des pizzas avec eux. Par contre, au retour, cela a dégénéré entre l'ancien joueur du Barça et son ex. Des faits que la journaliste Veronica Bastos a rapporté sur la chaine de télévision Telemundo. Ils se sont fortement disputés sur le plan verbal, en présence du frère de la chanteuse Tonino Mebarak. Ce dernier s'en est mêlé quand les choses sont allées trop loin.

« Shakira a eu une forte dispute avec son ex et la discussion aurait tourné si violemment que, apparemment, Tonino le frère de la chanteuse aurait frappé Piqué pour défendre sa sœur. […] La police a dû intervenir pour arrêter cette altercation et nous devons préciser qu'il n'y a pas de rapport de police, il n'y a pas de rapport public officiel sur ledit incident », a indiqué Veronica Bastos dans l'émission La Mesa Caliente avec images à l'appui. Un nouvel épisode qui ne va évidemment pas améliorer les relations entre Gerard Piqué et Shakira. Bien supérieur aux soucis qu'il a eu avec sa Coupe Davis en tennis, ce feuilleton est bien le problème numéro 1 de Gerard Piqué en ce moment.