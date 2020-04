Franck Ribéry menace Karine Le Marchand d'un procès

Dans : Info.

Cible d'un message moqueur de Karine Le Marchand, Franck Ribéry envisage de porter plainte contre l'animatrice de « L’amour est dans le pré ».

En quittant en 2007 l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Bayern Munich, et après l’affaire Zahia, Franck Ribéry espérait être oublié par les médias tricolores en dehors de ses exploits sportifs. Désormais à la Fiorentina, le milieu offensif français de 37 ans vivait tranquillement loin de la presse, mais il n’a pas apprécié que Karine Le Marchand vienne se servir de lui pour passer un message sur les réseaux sociaux. « Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits », a lancé l’animatrice de M6 en prêtant ces propos à Franck Ribéry, photo à l’appui. Cela n’a pas été du goût du joueur de la Viola, et son avocat a immédiatement tenu à faire savoir à l’animatrice de « L’Amour est dans le pré » qu’elle allait devoir répondre de cela devant la justice pour « injure publique ».

L’avocat de Franck Ribéry a justifié cette menace d’un procès : « Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit. Alors que vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est d’autant plus incompréhensible (...) Notre client a souhaité quitter la France notamment afin de préserver sa famille des critiques et appréciations malveillantes dont il ne cessait d’être la cible. » Cependant, l’avocat de Franck Ribéry a fait comprendre à Karine Le Marchand qu’il était disposé à trouver un terrain d’entente afin de ne pas aller devant un tribunal. De simples excuses pourraient suffire à régler tout cela.