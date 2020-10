Foot : Un arbitre amateur héroïquement sauvé d’un arrêt cardiaque

Dans : Info.

Dimanche après-midi, un arbitre amateur a été héroïquement sauvé par deux spectateurs, aidés par deux joueurs, lors d’un match de deuxième division de District en Moselle.

Lorsque les mots arbitre et amateur sont associés dans la même phrase, il est malheureusement souvent question de violence dans le football depuis de trop longues années. Mais ce dimanche, un véritable drame a été évité dans le village de Farébersviller en Moselle dans le cadre d’un match de deuxième division de district entre l’équipe locale et Creutzwald. Selon les informations récoltées par l’antenne local de France Bleu, la rencontre était sur le point de prendre une tournure absolument dramatique lorsque l’arbitre du match s’est effondré dans le rond central, victime d’un arrêt cardiaque.

Deux supporters du club de Farébersviller, un ambulancier et un infirmier, ont immédiatement pénétré sur la pelouse afin de pratiquer un massage cardiaque à l’arbitre tandis que deux joueurs se sont précipités aux vestiaires afin de récupérer un défibrillateur. L’attitude héroïque des quatre hommes a permis de sauver la vie de l’arbitre, lequel a été tiré d’affaire mais devra subir dans les prochains jours une opération chirurgicale. « Il y a des choses beaucoup plus importantes que le football, et le club se félicite d’avoir des supporters bienveillants » a publié le club de Farébersviller après la rencontre, alors qu’un drame a été évité de peu ce dimanche. Une belle histoire qui redonne foi dans le football amateur et dans l'attitude des spectateurs du dimanche après-midi en District...