Foot : Le cousin de Neymar et Lyon, c'est déjà fini

Dans : Info.

En juin dernier, Lyon avait annoncé la signature de Rhaudeman Santiago dit « Rhau », surtout connu pour être le cousin de Neymar. L'affaire a tourné court.

Ancien joueur du Santos FC, Rhaudeman Santiago dit « Rhau » a surpris tout le monde en rejoignant durant l’été le FC Lyon, formation qui évolue en…Régionale 1. C’est par l’intermédiaire d’un sponsor que l’attaquant brésilien était arrivé dans la capitale des Gaules, mais ce mercredi Le Progrès annonce que le cousin de Neymar a finalement quitté le club amateur, où il n’aura même pas inscrit le moindre but. Et si Rhaudeman Santiago a fait ses valises, c’est que le FC Lyon n’a pas été en mesure de lui trouver un travail, et cela pour une raison assez simple, il n’avait pas les papiers administratifs qu’il fallait.

« La problématique est qu'il n'était pas évident de lui trouver un emploi car il n'avait pas les titres de séjour nécessaires. Il lui fallait aussi parler un peu mieux le français malgré des efforts réels de sa part, explique, dans le quotidien régional, directeur général du club lyonnais. Et ce dernier d’évoquer les performances sportives mitigés de Rhau. Il est resté tout l'été en France et à partir de septembre, il s'est entraîné avec la réserve qui révolue en R3. Il a joué des matchs amicaux comme attaquant, sans marquer. Il avait une bonne attitude. Il souhaitait, dans un premier temps, retrouver la forme après quelques mois sans jouer et participer à des matchs (...) Il n’avait jamais été question qu’il joue avec l’équipe première, il avait été semi-pro au Brésil, mais on ne sait pas trop à quel niveau cela correspond. » Finalement le cousin de Neymar est parti au Portugal après ces quelques mois à Lyon sans que cela plonge le club local dans la déprime.