Foot : La FIFA veut 5 remplacements par match jusqu'à l'Euro

Afin de faciliter la reprise des compétitions, et consciente de l'impact de l'arrêt des entraînements, la FIFA propose une modification importante des règles du foot.

Sur Europe 1, Guy Roux avait confié ce week-end qu’il lui semblait intéressant d’envisager une hausse du nombre des remplacements pendant un match afin de permettre une meilleure gestion du retour à la compétition des footballeurs après plusieurs mois de pause dans les entraînements. L’ancien coach avait même confié qu’il fallait probablement s’inspirer du basket, sans toutefois aller aussi loin sous peine de s’y perdre. Visiblement Guy Roux avait vu juste en partie, car ce lundi la FIFA a confié qu’elle envisageait de demander au Board de modifier au moins provisoirement la loi du jeu qui concerne les remplacements en cours du match.

La FIFA souhaite que les équipes puissent changer en tout cinq joueurs durant une rencontre, mais cela en trois fois seulement, plus à la pause, histoire toutefois que les arrêts ne se multiplient pas. Selon Sky Sports, l’instance internationale du football souhaite que cette règle des cinq changements s’applique dès la reprise de l’actuelle saison, mais également pour la saison 2020-2021 ainsi que lors de l’Euro 2021. C’est désormais l’International Football Association Board (IFAB) qui doit autoriser ou non cette modification du règlement destinée à disparaître lorsque le choc provoqué par l’épidémie de coronavirus aura cessé. Une décision devrait rapidement être prise, et tout indique que le Board validera cette demande de la FIFA.