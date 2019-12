Foot : L'utilisation du VAR va connaître une révolution !

Dans : Info.

Le week-end dernier, la 20e journée de Premier League a été le théâtre de plusieurs grosses polémiques au sujet de l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

En effet, plusieurs buts ont été refusés pour des hors-jeu au millimètre. Une application chirurgicale des règles qui désespère les fans de football à travers l’Europe, à tel point qu’une modification de l’utilisation de la VAR est sérieusement envisagée par l’International football association board (IFAB), qui régit les lois du jeu. Par la voix de son secrétaire général Lukas Brud, la future application du VAR sur les hors jeu a été expliquée.

Finis les hors jeu au millimètre !

« Nous observons des développements qui ne sont pas ce qu’ils devraient être. Avec le VAR, nous voyons certaines choses aller dans une direction que nous devons peut-être réajuster. (…) Le VAR ne devrait intervenir que sur des situations claires et évidentes. C’est un principe important. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps pour trouver quelque chose de marginal. Si vous passez plusieurs minutes à essayer de déterminer si un joueur est hors-jeu ou non, ça veut dire que ce n’est pas clair et la décision initiale devrait alors être maintenue. Si quelque chose n’est pas clair à première vue, alors ça ne devrait pas être pris en considération. Regarder un angle de caméra est une chose, mais le regarder quinze fois, en essayant de trouver quelque chose qui n’était peut-être même pas là, ce n’était pas l’idée initiale du VAR (…) Si la preuve vidéo montre qu’un joueur était en position de hors-jeu, alors il est hors-jeu. Si ce n’est pas évident, alors la décision ne devrait pas être modifiée, il faudrait dans ce cas rester avec la première décision de l’arbitre » a indiqué l’un des hommes forts de l’IFAB. Les prochaines directives devraient être officiellement publiées et mises en application en février… pour le bonheur de tous les fans de foot.