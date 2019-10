Foot : Ben Arfa préfère la D3 espagnole à la France

Dans : Info, Liga.

Le nom d’Hatem Ben Arfa est revenu dans l’actualité la semaine passée puisque l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est revenu dans la capitale afin de venir plaider sa cause devant le Conseil des prud’hommes de Paris contre le PSG. Mais ce lundi, c’est le président du Havre qui a remis le dossier Ben Arfa en haut de la pile, le président du club de Ligue 2 avouant qu’après des contacts cet été, il ne renonçait pas à convaincre le joueur libre depuis son départ du Stade Rennais en juin. Cependant, Vincent Volpe admet qu’il aura du mal à mener à bien ces négociations, HBA semblant préférer signer n’importe où plutôt qu’en France.

Et le patron du club doyen de faire quelques confidences sur cette discussion. « Hatem Ben Arfa est libre. Nous avons pensé à lui. J’ai eu des contacts avec lui. J’ai trouvé le garçon charmant. Quoi que pensent les gens, j’ai trouvé quelqu’un de réfléchi. Il s’est montré ouvert, honnête, transparent et gentil. Il avait envie de quitter la France. Je ne partage pas son opinion. Mais je crois que ce n’est pas impossible qu’il joue encore en France, et même en Ligue 2 avec nous. Il adore Paul Le Guen et c’est réciproque. Le courant passe très bien. Reste que c’est plus compliqué, car la saison passe. Les contacts, il y en a, il y en avait. J’ai du respect pour lui, et je l’aime bien. Il a vraiment envie de quitter la France pour des raisons personnelles. Il m’avait même fait comprendre qu’il était prêt à signer dans un club de D3 espagnol si l’opportunité se présentait », explique, sur le site MaLigue2.fr, Vincent Volpe, qui n’abdique pas. La signature d’Hatem Ben Arfa au Havre serait évidemment une énorme opération pour une équipe du HCA à l’arrêt depuis sa belle victoire à Caen.