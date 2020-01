Foot à 5 : Un championnat le 29 février à Caen-Carpiquet

Dans : Info.

Le 29 février prochain, le CFC Sports Indoor de Caen-Carpiquet (14) accueillera l’édition 2020 du championnat de foot 5 à organisé par la société FMR.

Cette compétition annuelle réunira près de Caen 15 équipes de 8 joueurs maximum qui s’affronteront dans des matches de 15 minutes tout au long de la journée. La première rencontre débutera à 11h et le tournoi s’achèvera à 18 joueurs. A l’occasion de ce championnat, la société NGTV sera présente, ce qui permettra de compiler et d’analyser sous la formes de stats les actions de toutes les rencontres, l’ensemble des buts et des passes seront filmés et visualisables dès la fin de chaque match.

L’équipe lauréate repartira avec des équipements complets et un trophée. Les places étant limitées à 15 équipes, ils est très prudent de s’inscrire au 06 58 52 42 74 ou par email à hello@f-m-r.fr Foot01 précise que ce contenu n'est pas sponsorisé, mais juste un partenariat amical avec les organisateurs.