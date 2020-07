FIFA : Macron mouillé dans l'affaire Platini ?

Dans : Info.

Selon Mediapart, le président de la République a proposé à Michel Platini de l'aider dans l'affaire qui concernant l'attribution du Mondial 2022 Qatar.

Dans son édition de mercredi, Mediapart a balancé une info qui concerne Emmanuel Macron, Michel Platini et dans une moindre mesure Jacques Vendroux. « D’après des écoutes judiciaires auxquelles Mediapart a eu accès, Michel Platini, mis en cause dans des affaires liées à la Fifa, a affirmé en 2019 qu’Emmanuel Macron s’est engagé à l’« aider » judiciairement. Le président de la République a également reçu en toute discrétion l’ancien Ballon d’or à l’Élysée en présence du journaliste Jacques Vendroux, qui affirme que ses affaires judiciaires ont été évoquées », écrivent les journalistes du média dirigé par Edwy Plenel.

L’ancien patron de l’UEFA est sous le coup d’une mise en examen en France, son nom ayant notamment été cité dans l’attribution du Mondial 2022 au Qatar, mais également dans un paiement de 2ME par la FIFA. Et à l’occasion d’un appel téléphonique en mai 2019 avec le directeur général adjoint des services de la ville de Marseille, Michel Platini aurait indiqué qu’il attendait l’aide du Président de la République, lequel l’aurait effectivement reçu en 2018. Interrogé par Mediapart, Jacques Vendroux a démenti qu’Emmanuel Macron se soit engagé dans cette histoire. « Le président n'a jamais dit : 'Je vais m'occuper de vous.' Jamais, jamais, jamais (...) Il n'a jamais dit : 'Je vais vous aider.' Il a dit, je sais pas, peut-être qu'il a dit une phrase du style 'Je vais voir', mais Michel n'a rien demandé. Et le président n'a rien promis », confie le journaliste, tandis que du côté de l’Elysée on dément avoir promis une aide à Michel Platini, tout précisant que si Emmanuel Macron avait bien reçu l’ancien joueur c’était juste « l’icône du football et pas le justiciable ».