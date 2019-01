FCN : Kita veut encore croire au miracle pour Emiliano Sala

Dans : Info, FC Nantes, Premier League.

Interrogé ce mardi par Pascal Praud sur Cnews, au sujet de la disparition de l'avion où avait pris place lundi soir Emiliano Sala, Waldemar Kita était comme sonné par cette dramatique nouvelle. Mais il veut encore croire à un miracle.

Le président nantais venait tout juste de prendre connaissance de cet accident et il ne masquait que difficilement son émotion. « Je ne suis au courant de rien, je viens de l'apprendre comme vous il y a à peu près 1h30, par les journalistes qui m'apprennent qu'il y a un avion qui est parti hier. Je n'étais même pas au courant qu'il était à Nantes. C'est un garçon qui aujourd'hui n'appartient plus à Nantes, il fait ce qu'il veut, et c'est tout à fait normal. J'ai bon espoir qu'on le retrouve. Je pense qu'Emiliano Sala a voulu absolument dire au revoir à tous ses copains. C'est un garçon poli, gentil, adorable, adoré par tout le monde. Il était toujours très respectueux, très courtois. Je pense à sa famille, à tous ses amis. Le reste on ne sait pas encore. Je suis toujours dans l'espoir que ce n'est pas fini et qu'il est quelque part. Sincèrement, c'est un garçon adorable », a confié, sous le choc, Waldemar Kita, qui venait de vendre son attaquant au club de Cardiff.