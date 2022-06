Emmanuel Macron clément après le fiasco de Saint-Denis

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Pour expliquer les incidents autour de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait surtout accusé les supporters de Liverpool. Sa communication n’avait pas plu, notamment au Président Emmanuel Macron qui l’a tout de même rassuré.

Comment expliquer un tel fiasco ? Depuis les incidents de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier, les autorités tentent de comprendre. Et pour le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, les supporters de Liverpool sont les principaux responsables. Sans assumer ses responsabilités, ni celles du préfet de police de Paris Didier Lallement, le ministre a dénoncé une fraude massive du côté anglais. De quoi provoquer de vives réactions, notamment chez Emmanuel Macron qui, en privé, n’aurait pas apprécié sa communication.

"Il était furieux": Gérald Darmanin recadré après le fiasco du stade de France https://t.co/rC1tAqztoP pic.twitter.com/8FpiI1mGOq — BFMTV (@BFMTV) June 1, 2022

Mais ce vendredi, le Président de la République a profité d’un déplacement à Marseille pour rassurer les intéressés. « Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux, c'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur (et) du préfet qui représente la République et l'ordre public et qui a été confronté justement à un afflux massif, a réagi le chef d’Etat lors d'un rendez-vous consacré à l'éducation. Et donc je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements et aussi redire ma confiance dans les intéressés. »

La France devra rassurer

« La France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions, elle l'a montré encore avec l'Euro (2016 de football). On tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales malheureusement ont parfois eu des événements bien plus dramatiques ? Et nous nous apprêtons aujourd'hui à accueillir le rugby en 2023 et les JO 2024 », a rappelé Emmanuel Macron, qui a choisi de défendre les siens pour sa première intervention publique sur le sujet.