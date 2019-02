Disparition Sala : Le corps dans l’avion récupéré

Dans : Info, FC Nantes.

Les autorités anglaises ont décidé de passer à l’action et ont récupéré ce mercredi le corps aperçu le week-end dernier dans les images de l’avion qui transportait Emiliano Sala. Le Bureau d’enquête britannique n’a pour le moment pas réussi à récupérer l’avion coincé au fond de la Manche, mais l’un des deux corps a bien été remonté et emmené en Angleterre afin d’être identifié. Pour rappel, l’avion qui s’est crashé au-dessus de la Manche était piloté par David Ibbotson, et transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff, où il venait de signer dans le cadre d’un transfert.