Disparition : La marine française à la recherche de l'avion d'Emiliano Sala

Dans : Info, Premier League.

La Marine Nationale a annoncé mardi matin avoir joint ses forces aux dispositifs déployés par les autorités de Guernesey afin d'essayer de localiser l'avion qui transportait Emiliano Sala entre Nantes et Cardiff et qui a disparu lundi soir vers 21h au large de l'île anglo-normande. Ce sont donc désormais deux hélicoptères, deux avions et un bateau de sauvetage qui cherchent activement à retrouver la trace du Piper Malibu où avait pris place l'attaquant transféré ce week-end du FC Nantes à Cardiff.

Les secours ont précisé qu'ils utilisaient des modèles informatiques qui tiennent compte des conditions de vol, de la vitesse et de l'altitude de l'avion au moment de sa disparition afin de le localiser au plus vite. Depuis l'annonce de ce drame, de nombreux témoignages de footballeurs et supporters du monde entier affluent sur les réseaux sociaux, les chances de retrouver vivant les deux occupants de l'avion étant de plus en plus faibles.