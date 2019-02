Disparition de Sala : un corps visible dans l'avion retrouvé

Dans : Info, FC Nantes.

Quelques heures après avoir retrouvé l’épave de l’avion au fond de la Manche, les chercheurs et les enquêtes continuent de travailler et notamment d'étudier les images reçues. Ce lundi, l’organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB) révèle qu’un corps a été aperçu dans la carcasse de l’avion avec les images prises par les bâtiments spécialisés. Désormais, la police et la famille des disparus vont devoir décider des prochaines étapes à suivre, mais l’identification de l’épave de l’avion a été formelle grâce aux numéros affichés et visibles sur le fuselage.