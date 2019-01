Disparition de Sala : McKay sort du silence

Dans : Info, FC Nantes.

Les recherches pour tenter de retrouver Emiliano Sala et le pilote de l’avion disparu depuis lundi soir ont repris ce jeudi matin, a fait savoir la police de Guernesey.

Toutefois, plus le temps passe, et moins il y a d’espoir d’avoir de bonnes nouvelles en ce qui concerne les deux disparus. Forcément, des questions se posent sur les conditions de vol et notamment sur l’état de cet avion qu’Emiliano Sala lui-même jugeait peu rassurant au moment d’y prendre place. Un engin qui a en tout cas bien été mis à disposition par l’un des intermédiaires du transfert de l’Argentin de Nantes à Cardiff, à savoir Mark McKay. Le fils du célèbre agent Willie McKay est spécialisé dans les transferts en Premier League, et il a reconnu avoir trouvé l’avion permettant à l’Argentin de voyager entre les deux villes, sans en être le propriétaire toutefois.

« Je peux confirmer que lorsqu’Emiliano Sala nous a informés, moi et Meissa N’Diaye (son agent), qu’il souhaitait revenir à Nantes après sa visite médicale et sa signature vendredi à Cardiff, j’ai commencé à arranger un vol privé pour le ramener à Nantes samedi matin. Ce soir-là (vendredi), il m’a été confirmé qu’un avion était disponible pour amener Emiliano samedi pour qu’il puisse rester à Nantes jusqu’à ce qu’il doive revenir à Cardiff. J’étais en contact avec les officiels de Cardiff City et les agents du joueur lors de ces derniers jours difficiles et je continuerai de l’être. Je veux clarifier que, malgré les allégations dans les médias, l’avion impliqué dans ce terrible accident n’appartient d’aucune manière à moi ou à un membre de ma famille », a livré l’intermédiaire Mark McKay dans un communiqué de presse.