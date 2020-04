Dhorasoo professeur d'éco, ça fait marrer le net

Dans : Info.

Désormais reconverti dans la politique, Vikash Dhorasoo est intervenu sur les réseaux sociaux pour donner son analyse sur le plan de relance. Il a eu du succès.

Vikash Dhorasoo a fait ses grands débuts dans la politique lors des élections municipales, et le moins que l’on puisse dire est que les habitants du 18e arrondissement de Paris, où il se présentait sous l’étiquette de la France Insoumise, ne lui ont pas fait confiance. Avec 9,09% l’ancien footballeur ne peut même pas se maintenir au second tour qui a été décalé sine die. C’est évidemment une déception pour Vikash Dhorasoo qui pensait bien pouvoir se qualifier pour la suite de cette élection locale. Mais visiblement, le joueur formé au Havre souhaite toujours faire entendre sa voix. Et ce sont cette fois les aides apportées par l’état à l’ensemble des entreprises, petites ou grandes, qui sont dans le collimateur de l’ancien footballeur.

Car pour Vikash Dhorasoo l’équation est simple. « Au lieu de donner notre argent (des milliards) pour sauver des entreprises qui vont licencier, pourquoi on sauve pas directement les gens ? », s’interroge celui qui a été international tricolore. Une suggestion qui a provoqué la consternation des internautes. Entre ceux qui ont rappelé à Vikash Dhorasoo que sans aucune entreprise, il sera dur ensuite de faire vivre la population, et les injures, on aura aussi noté cette bonne blague : « C’est le PMU et Homer Simpson qui ont financés ta campagne ? ». Au moins on aura rigolé un peu...