Décès de Sala : La famille demande à être payée par Cardiff

Le décès d’Emiliano Sala étant désormais prononcé, le travail de deuil a pu commencer notamment avec le rapatriement du corps en Argentine pour son enterrement dans la ville où il a grandi. Celui-ci aura lieu ce samedi à Progreso.

Malheureusement, les circonstances de ce drame font qu’il reste beaucoup de points à éclaircir. Et comme cela concerne certains aspects juridiques et financiers, cela risque de durer étant donné les enjeux. La brouille entre les deux clubs, Nantes et Cardiff, au sujet du versement de l’indemnité de transfert qui venait d’être conclu, a déjà été évoquée et pourrait se poursuivre devant les tribunaux ou la chambre des litiges de la FIFA.

Mais ce lundi, après l’enterrement, va débuter le processus pour établir la succession d’Emiliano Sala, et notamment les droits de succession et la répartition de son patrimoine annonce L’Equipe. Les proches et la famille de l’attaquant argentin entendent bien recevoir l’intégralité des salaires du joueur pour la durée de son contrat, à savoir trois ans et demi. C’est ce qui est prévu généralement dans les contrats type des footballeurs professionnels, et la famille de l’Argentin compte bien récupérer son dû. Une fois de plus, Cardiff ne s’exécutera probablement pas tout de suite, soit en préférant un règlement différé sur la durée, soit en demandant, comme c’est le cas avec Nantes pour le montant du transfert, à étudier toutes les possibilités juridiques avant de s’exécuter.