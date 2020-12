Cristiano Ronaldo, une dramatique fake news affole la planète

Dans : Info.

Pendant plusieurs heures, la planète football a été sous le choc de l'annonce erronée que Cristiano Ronaldo était entre la vie et la mort suite à un accident de la route.

Les centaines de millions de fans de Cristiano Ronaldo ont tremblé dans la nuit de vendredi à samedi, suite à l’annonce diffusée par le compte Twitter Footballogue, suivi par plus d’un million de followers que CR7 avait été victime d’un accident de la route. « Cristiano Ronaldo a subi un grave accident de la route. Il serait entre la vie et la mort dans un hôpital de Turin », a annoncé le média, qui n’est pas du genre à relayer n’importe quelle rumeur, d’autant que la Gazzetta dello Sport était citée comme source. Bien évidemment, ce message sur Twitter a été relayé sur toute la planète, et l’affolement a gagné au sein de la communauté des supporters de Cristiano Ronaldo. Mais rapidement, certains doutes sont apparus concernant la réalité de tout cela.

Un peu plus tard dans la nuit, le très sérieux compte Twitter @FrSerieA a démenti que cette information provienne de la presse italienne et que CR7 soit victime d'un accident. « Contrairement à ce qui a été relayé par un gros compte ici, aucun media italien n’évoque un quelconque accident de Cristiano Ronaldo », a précisé ce média qui suit au quotidien l’actualité du football italien. Et dans la foulée, le message annonçant l’accident de la route supposée de Cristiano Ronaldo a disparu du compte qui avait lancé cette fake news. Mais bien évidemment, la rumeur a continué à circuler un peu partout, et à tort, car CR7 va très bien et n'a pas été victime d'un accident dans la nuit. La star portugaise de la Juventus est même très attendue pour le derby de Turin ce samedi à partir de 18h, ses fans peuvent être rassurés. Ce samedi matin, le compte Footballogue a présenté ses excuses, affirmant avoir été piraté.