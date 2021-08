Covid : Le coup de gueule de William Gallas pour la Guadeloupe

Dans : Info.

Par Alexis Rose

Fort de leur médiatisation passée, certains anciens footballeurs n'hésitent pas à monter au front pour alerter sur un sujet cher à leur coeur. C’est notamment le cas de William Gallas, qui attaque le gouvernement français par rapport à la gestion de la crise du Covid-19 en Guadeloupe.

Malgré les vaccinations de masse, la pandémie de coronavirus est toujours présente à travers le monde. Certains endroits encore épargnés, ou qui pensaient pouvoir éviter un nouveau pic, sont touchés. Si la France traverse en ce moment la quatrième vague, la Guadeloupe subit actuellement une crise sans précédent. Alors que le taux d'incidence explose, avec 2 156 cas pour 100 000 habitants, les morts se comptent en dizaines et les hôpitaux sont submergés... Une situation dramatique que William Gallas met en partie sur le dos du gouvernement français, qui n’a par exemple pas stoppé les rotations aériennes pendant les vacances estivales, où de nombreux touristes débarquent de métropole, mais aussi d'anciens habitants qui viennent revoir leur famille. C’est dans un coup de gueule sur les réseaux sociaux que l’ancien défenseur de l’équipe de France a donc fait savoir le fond de sa pensée.

« C'est plus que de la négligence »

« Comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur : la situation en Guadeloupe. La Guadeloupe était en zone verte il y a quelques mois, voire un an. Et aujourd'hui, elle est en zone rouge… La situation est alarmante. Ma famille y habite, mes parents aussi, et je m'inquiète pour eux. Je suis aussi inquiet pour les Guadeloupéens et pour les gens qui y vivent. Comment nos ministres ont-ils pu laisser nos frontières ouvertes en sachant que les hôpitaux n'ont pas les mêmes infrastructures qu'en métropole ? C'est plus que de la négligence. J'espère qu'il y aura une enquête par rapport à ça. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et faites attention à vous », a balancé Gallas, qui sait que la France envoie des centaines de soignants en renfort, tout en évacuant des malades dans l'autre sens. Malgré tout, William Gallas en a visiblement gros sur la patate à propos de la gestion de cette crise dans les Antilles.