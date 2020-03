Coronavirus : Des vols suspendus, ça se complique pour le foot en Europe

Dans : Info.

Le coronavirus, qui a touché 114.000 personnes dans le monde depuis son apparition dans 105 pays et territoires, a un impact direct sur le monde du football.

Ces derniers jours, la France et l’Espagne ont pris la décision de faire jouer les prochaines journées à huis clos. Sur la scène européenne, aucun match de Ligue des Champions ou de Ligue Europa n’a pour l’instant été reporté mais certains matchs dont Valence-Atalanta et PSG-Dortmund se disputeront sans spectateurs. Très rapidement, la tenue de certaines rencontres de coupe d’Europe, même à huis clos, pourraient toutefois être menacée. Et pour cause, la compagnie Ryanair vient d’annoncer la suspension de ses vols vers l’Italie jusqu’au 8 avril. De son côté, le gouvernement espagnol a pris la même décision pour l’ensemble de ses vols en correspondance avec l’Italie jusqu’au 25 mars. Une nouvelle donnée qui va compliquer encore un peu plus la tâche de l’UEFA, qui souhaite chambouler le moins possible les calendriers de la Ligue des Champions et de l’Europa League.