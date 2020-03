Confinement : Madame Chicharito met le feu à internet

Dans : Info.

La compagne de Chicharito a décidé de se consacrer à la lecture pendant la période de confinement. Mais la photo qu'elle a mise en ligne est pour le moins suggestive.

En Espagne, comme partout en Europe, la population est appelée à rester chez elle, et forcément cela oblige tout le monde à s’occuper comme il le peut. Et nombreux sont ceux à se tourner vers la lecture, un plaisir certain en ces temps difficiles. Sarah Kohan, compagne australienne de Chicharito, et mannequin de profession, a tenu à lancer un message via Instagram afin d’inciter ses followers à rester chez eux avec un message : « Quand le monde est en crise, créez votre propre vie charmante à la maison ».

Et pour illustrer ce message, Madame Chicharito a mis en ligne où on la voit sur son lit en train de lire. Mais plus que le titre du livre, c’est la tenue légère de Sarah Konan qui a suscité le plus de commentaires, cette version du confinement étant évidemment très populaire.