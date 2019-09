Dans : Info.

Dans une formule restée célèbre, et s'il était toujours de ce monde, Thierry Roland aurait probablement dit de Pierre Ménès et Jérôme Rothen que ces deux là ne passeront pas leurs vacances ensembles. Via Twitter, le consultant de Canal+ et son homologue de RMC se sont écharpés, l'ancien joueur du PSG balançant quelques petites vannes perfides à Pierre Ménès, faisant référence à la réputation supposée de ce dernier au sein même de Canal+, tout cela sans citer de noms. Evitant une réponse directe de Pierre Ménès, Jérôme Rothen l'a ensuite bloqué sur Twitter.

De quoi permettre à Pierre Ménès de mettre un terme au débat en qualifiant aimablement son homologue de RMC de « lâche ». « Je m’énerve pas du tout. Je m’en fous ça te donnerait une idée de l’infini (...) C’est lui qui m’a clashé. Je l’ignorais royalement jusque là, j’écoute jamais et je vais continuer. Mais le mec qui t’allume et te bloque comme un lâche juste derrière c’est pas brillant. Donc on n’a pas le droit de ne pas être d’accord ? Et puis comme il m’a bloqué fin de l’histoire et franchement j’ai bien mieux à faire », a indiqué le consultant de la chaîne cryptée, qui met ainsi un point final à cette courte mais virulente bataille.