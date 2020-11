Carnet noir : Le monde du foot pleure Christophe Dominici

Dans : Info.

Le monde du sport a appris une terrible nouvelle ce mardi avec la disparition de Christophe Dominici, décédé à l’âge de 48 ans. La star du rugby tricolore a mis fin à ses jours.

International français avec 65 sélections au compteur, l’ancien ailier du XV de France a brutalement perdu la vie ce mardi. Il a été retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud, annonce l’AFP, un témoin ayant vu Christophe Dominici se jeter du toit d'un bâtiment abandonné. Avec sa disparition, aussi triste et brutale qu’inattendue, le rugby français perd une légende. Et plus globalement, c’est le monde du sport qui pleure la perte d’un grand champion. Via les réseaux sociaux, de nombreux consultants et journalistes couvrant principalement le football ont ainsi témoigné de leur émotion après cette tragique nouvelle.

Très triste nouvelle le sport français est en deuil https://t.co/19S2OworFW — Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) November 24, 2020

Oh non pas toi Christophe 😢😢😢 quelle tristesse...énorme pensée à tes proches tes enfants et ta femme! Un vide énorme pour les amoureux de sport! Tu manques déjà mon pote! J’en reviens pas...🙏❤️ 😢 https://t.co/t04ZPZrqjB — Jerome Rothen (@RothenJerome) November 24, 2020

Christophe Dominici. 🙏 . Éternellement reconnaissant de la joie que tu m’as donnée en 1999 contre la Nouvelle Zélande. RIP ... — Manu Lonjon ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) November 24, 2020

Christophe Dominici RIP 😢 — GillesFavard (@GillesFavard) November 24, 2020

RIP Christophe Dominici. Légende du rugby français. — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) November 24, 2020

Oh non putain 😓😓. Repose en paix Christophe. Le joueur fantastique, évidemment, le consultant cash sur RTL durant ces T6N poussifs ces dernières années vécues à l’antenne et l’homme généreux, passionné. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 24, 2020

Toute l'équipe d'IF rend hommage à Christophe Dominici, légende du rugby français, brutalement décédé à seulement 48 ans. pic.twitter.com/XJLTdJD2dU — Instant Foot 🤜🏻🤛🏿 (@lnstantFoot) November 24, 2020