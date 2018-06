Carnet noir : Décès de Francis Smerecki

Dans : Info, EAG.

La Fédération Française de Football a annoncé ce jeudi le décès de Francis Smerecki. A 68 ans, l’ancien joueur de Laval luttait depuis des mois contre la maladie et restera comme un entraineur et formateur très réputé en France. Entraineur notamment à Guingamp, qu’il avait fait monter de National en Ligue 1 dans les années 1990, il avait amené le club breton en Coupe d’Europe pour la première fois en 1996. Depuis 2004, il était membre de la Direction Technique Nationale, et avait été l’entraineur des Tricolores U19 (génération Lacazette, Grenier, Griezmann) champions d’Europe en 2010.