Canal+ ‍: Laure Boulleau « ‍prend beaucoup de coups ‍», c’est honteux

Par Claude Dautel

Être consultante ou consultant d'une émission vedette de football n'est pas le métier le plus facile du monde, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Laure Boulleau, qui oeuvre pour Canal+, a le soutien de toute la chaîne face aux critiques qui la visent.

C'est une des figures de Canal+, Laure Boulleau est devenue une voix qui compte sur la chaîne cryptée et notamment lors des soirées de Ligue des champions dont C+ a désormais l'exclusivité. L'ancienne latérale gauche du Paris Saint-Germain sait de quoi elle parle, mais pourtant elle doit faire face à des commentaires d'une autre époque sur les réseaux sociaux, sans même parler des insultes. Pour Hervé Mathoux, tout cela est totalement stupide et Laure Boulleau a évidemment sa place lors des soirées du Canal Champions Club ou du Canal Football Club le dimanche soir. Le journaliste vedette de Canal+ regrette que la jeune femme de 38 ans soit encore visée par des personnes qui n'acceptent pas qu'une femme puisse avoir un rôle majeur dans une émission de football, qui plus est sur une chaîne premium.

Laure Boulleau parle football, certains sont choqués

En 2025, Laure Boulleau fait encore face à des critiques machistes et d'une époque que l'on espérait révolue. « Laure est pétillante, solaire, elle a pris une place vraiment à part dans le paysage de la télé et du football en France. On peut la taquiner, elle réagit. Sur un plateau, pour un animateur, c'est agréable parce qu'il y a du répondant, et toujours avec le sourire. Mais elle prend beaucoup de coups aussi. Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale pour donner son avis sur le foot », regrette, dans un entretien accordé à L'Equipe, Hervé Mathoux. Canal+ n'a pas l'intention de changer son équipe vedette pour la Ligue des champions et le fait savoir, les choses sont très claires, même si cela ne va pas calmer les habituels rageux.