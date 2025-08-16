Canal+ humilié, Stéphane Guy récupère la Premier League

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Licencié par Canal+ en décembre 2020, Stéphane Guy a obtenu l’annulation de son renvoi auprès de la Cour d’appel de Paris. La chaîne cryptée l’a donc réintégré à sa grille et le commentateur reprendra du service à l’occasion d’un choc de Premier League.

Revoilà Stéphane Guy. Quatre ans et demi après son licenciement, le journaliste fait son retour chez Canal+. Ses supérieurs n’ont pas vraiment eu le choix après l’annulation de son renvoi par la Cour d’appel de Paris. Cette dernière a jugé la séparation abusive après avoir pris en compte tous les éléments. Rappelons qu’à la mi-temps d’un match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain (1-3) le 5 décembre 2020, Stéphane Guy avait tenu à soutenir son collègue humoriste Sébastien Thoen, précédemment viré pour avoir participé à une parodie de L'Heure des pros, émission de la chaîne info du groupe CNews.

Stéphane Guy n'a rien lâché

« Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée, osait Stéphane Guy à l’antenne. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus. (…) Il faut se méfier des comiques parce que, quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter. » Estimant que le commentateur s’était approprié l’antenne, Canal+ lui avait signifié son licenciement la veille de Noël. Sauf que l’employé sanctionné a contesté son éviction devant la justice, jusqu’à obtenir gain de cause en juin dernier.

Interrogé par L’Equipe le mois suivant, le patron des sports de Canal+ Thomas Sénécal avait alors confirmé la réintégration de Stéphane Guy dans la grille. « Nous exécuterons bien sûr cette décision, avait-il accepté. Mais nous n'avons pas encore échangé de manière précise sur ses missions. » D’après le site du quotidien sportif, le commentateur va reprendre du service lors des matchs de Premier League, championnat qu’il traitait déjà avant son départ. Son grand retour est programmé samedi prochain (13h30) pour le choc entre Manchester City et Tottenham, sans message personnel cette fois.