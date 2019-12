Attaqué pour harcèlement, Pierre Ménès riposte !

Dans : Info.

Visé par une plainte pour harcèlement par un journaliste qui avait travaillé avec lui, Pierre Ménès a décidé lui aussi de porter plainte contre son accusateur pour diffamation.

Si à Noël il est de tradition de s’offrir des cadeaux, Emmanuel Trumer, journaliste passé par Canal+, RMC et France-Football, et Pierre Ménès ont, eux, décidé de s’échanger des plaintes. Réagissant aux accusations de son ancien collègue sur la chaîne cryptée, lequel affirme avoir porté plainte pour harcèlement contre la star des consultants, ce dernier ayant voulu le faire taire suite à des messages postés sur Twitter. Dans ces messages, Emmanuel Trumer accusait tour à tour Pierre Ménès de lui avoir fait subir « un harcèlement constant, quotidien, violent, mais également avoir dû supporter le racisme décomplexé de cet homme en plus de son homophobie et de comportements très graves envers les femmes. »

Pierre Ménès porte plainte à son tour

Pour Pierre Ménès, les accusations sont évidemment très graves, et ce dernier a réagi via les réseaux sociaux. « J’ai porté plainte en diffamation. J’ai tout fait pour ce mec je l’ai fait embaucher à Canal à 3.000 euros par mois, je l’ai emmené avec moi en déplacement, je le ramenais chez lui et voilà comment il me remercie. Mais quand on te calomnie tu dois te justifier. La justice tranchera." "Je n’ai pas voulu l’attaquer avant parce que c’est le fils de mon agent dans le cinéma. Par respect pour lui je ne voulais pas aller au tribunal là je n’ai plus le choix. Ça me fait beaucoup de mal », a expliqué le consultant de Canal+. L’affaire va donc se régler devant les tribunaux, ce qui promet probablement quelques joutes verbales musclées.