Algérie ‍: La famille de Christophe Gleizes implique Zidane

Dans : Info.

Par Nathan Hanini

Condamné à sept ans de prison ferme par la justice algérienne, Christophe Gleizes est à ce jour toujours détenu à Tizi Ouzou. Sa famille a lancé un appel à l’aide ce jeudi soir sur le plateau du JT de France 2.

Accusé d’avoir échangé dans le cadre d'un reportage sur le football avec un responsable du Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie, considéré comme une entité terroriste par l'État d’Algérie, Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison. Il attend désormais son appel après avoir déjà été détenu pendant un an avant le jugement. Le journaliste sportif français est emprisonné du côté de Tizi Ouzou en Algérie. Ce jeudi, sa famille a lancé un appel à l’aide au monde du sport sur le plateau du JT de 20h sur France 2.

La famille en appelle à Zidane

🔴🗣️ La famille de Christophe Gleizes, journaliste français condamné en Algérie, passe un appel à Zinédine Zidane et au monde du sport pour sa libération : "C'est un combat pour la liberté de la presse et le monde du football." #JT20h pic.twitter.com/tEwzEllfMd — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) July 3, 2025

Son beau-père Francis Godard en appelle à Zinedine Zidane et aux autres acteurs du monde du sport pour faire bouger les choses. « Ce serait formidable que Zinédine Zidane s'engage dans ce combat. Car c'est un combat pour la liberté de la presse et aussi pour le monde du football. Les journalistes sont mobilisés, mais on aimerait que le monde sportif le soit autant. Christophe est un journaliste sportif, ce qui l'intéresse ce sont les affaires du sport. Donc ça concerne très directement le monde du sport », explique-t-il. La famille confirme également qu’elle n’a eu aucun contact avec Christophe Gleizes depuis sa condamnation. « Depuis qu'il est en prison, on n’a pas pu communiquer avec lui. La dernière fois qu'on a pu parler avec lui, c'était samedi soir (un jour avant la condamnation), il nous disait être confiant, qu'il croyait en son innocence et qu'il allait se défendre jusqu'au bout », détaille-t-elle. Pour rappel, Le journaliste s’était rendu en Algérie en mai 2024 pour un reportage sur l’histoire dans les années 80 de la Jeunesse Sportive de Kabylie.