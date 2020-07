Alg : Zinedine Zidane aide l'Algérie en pleine crise

Dans : Info.

L'Algérie n'échappe pas à l'épidémie de coronavirus, et c'est dans ce cadre que Zinedine Zidane est venu en aide à un hôpital de Sétif.

Ce 12 juillet 2020 est une date très spéciale pour Zinedine Zidane, puisqu’il y a 22 ans jour pour jour l’équipe de France gagnait le Mondial 98 au Stade de France en dominant le Brésil (3-0) avec un doublé de Zizou. Mais en ce dimanche, l’actuel entraîneur français du Real Madrid fait parler de lui pour une nouvelle initiative en faveur de l’Algérie, le pays d’origine de ses parents. Via sa fondation, Zinedine Zidane a financé l’achat de matériel pour l’hôpital de Sétif, ville d’Algérie où le Covid-19 fait des ravages. « Il s’agit de deux lits de réanimation équipés de toutes les fournitures, en plus de pousse-seringues dédiés au service de réanimation de l’établissement hospitalier. Ce nouveau geste humanitaire de Zidane va faire le plus grand bien à cette ville qui souffre d’un réel manque de lits et de matériel médical. Et ce suite au rebond spectaculaire du nombre de cas dans cette wilaya qui enregistre une moyenne de 60 nouveaux cas quotidiens », détaille l’ObservAlgérie.

Et ce geste de Zinedine Zidane envers l’Algérie n’est pas le premier, puisque la fondation créée il y a 10 ans par la légende du football français a pour but de venir en aide aux plus défavorisés en Algérie, et en ce moment en faveur des hôpitaux. Ainsi, dès le mois d’avril, c’est Bejaïa, la ville de ses parents, qui avait reçu du matériel sanitaire, dont des respirateurs, tandis que le mois dernier l’hôpital de Tizi Ouzou avait également reçu des équipements vitaux de la part de la Fondation Zinedine Zidane. C’est ce qu’on appelle la classe de la part de Zizou qui n'a pas oublié ses origines.