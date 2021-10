Album Panini, les joueurs se rebellent

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Cinq anciens joueurs de Ligue 1 dont un ancien international français ont assigné en justice la société Panini France pour l’exploitation de leur image.

Un procès totalement inattendu va bientôt s’ouvrir selon les informations du Parisien. En effet, cinq joueurs français qui ont évolué en Ligue 1 ont attaqué en justice la société Panini France. Le journal francilien rapporte que ces anciens joueurs, qui souhaitent garder l’anonymat, réclament entre 50.00 et 500.000 euros de dommages et intérêts liés au préjudice morale de l’exploitation de leur image dans les albums de vignettes autocollantes de Panini. Chaque saison, l’entreprise sort son catalogue dont l’objectif pour les collectionneurs est de le remplir avec les vignettes de tous les joueurs de Ligue 1. Le média affirme que l’audience devrait débuter le 19 janvier prochain mais que l’affaire ne sera pas jugée sur le fond avant la fin de l’année 2022.

Un ancien joueur de la France attaque Panini

Selon l’avocate des cinq joueurs de Ligue 1, dont un international français dont l’identité n’a pas filtré, les joueurs sont dans leur droit de réclamer leur part de profit à la société. « La charte du football professionnel ne peut s’apparenter à une autorisation consentie par le joueur ou le club, d’autant plus qu’ils n’en sont pas signataires (individuellement, les organisations collectives l’ont signée). Elle ne précise pas, non plus, la contrepartie, le support ou les limites géographiques de cette cession de droit à l’image qui constituent pourtant des clauses indispensables à une telle autorisation » a fait savoir Me Elie Dottelonde, qui représente les cinq joueurs en question, dans une interview accordée au Parisien. Reste maintenant à voir si Panini aura les arguments juridiques pour se défendre ou si les anciens joueurs de Ligue 1 obtiendront gain de cause avec un dédommagement. Du côté des insiders, l’objectif sera bien évidemment de dévoiler l’identité des joueurs en question et principalement celle de l’ancien joueur de l’Equipe de France…