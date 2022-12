Zidane, un gros bug est détecté au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le Brésil a encore déçu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Tite est parti et la Seleçao pense à Zinedine Zidane pour le remplacer.

Neymar et ses coéquipiers sont de nouveau passés à travers lors du Mondial 2022 au Qatar. L'élimination contre la Croatie dès les quarts de finale a été fatale à Tite. Pour repartir sur un nouveau projet, la Seleçao se cherche donc un remplaçant de taille. Et parmi les candidats, on retrouve Zinedine Zidane, également annoncé comme remplaçant de Didier Deschamps en équipe de France. La possibilité de voir le Ballon d'Or 1998 reprendre une nation comme le Brésil a de quoi vendre du rêve à beaucoup de fans et observateurs. Cependant, certains sont plus mesurés, pensant que Zidane n'est pas forcément dans la bonne période pour prendre une sélection. C'est d'ailleurs l'avis de Philippe Doucet.

Zidane et le Brésil, pas si évident

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Et selon lui, Zidane devrait plus se concentrer sur un club qu'une sélection nationale. « Zidane au Brésil, ça aurait beaucoup de charme et ce serait une aventure formidable. Mais ça me ferait un peu de peine pour le Brésil. Je suis un peu étonné. (...) Il doit y avoir un peu d'identité dans le football de sélection. Je pense tout de même qu'il doit encore faire quelques années en club. Il n'a pas fait énormément de temps. Plus de 4 ans avec le Real. Ce n'est pas beaucoup. Après tout, s'il voulait l'équipe de France, il s'est fait à l'idée qu'une sélection était pas mal aussi. Mais je pense que pour Zidane, il y a à faire encore proche du terrain », a notamment indiqué Philippe Doucet, impatient de savoir ce que décidera de faire Zinedine Zidane, sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid. Il devrait en savoir plus sur la suite à donner à sa carrière dans les prochains jours. Didier Deschamps, en fin de contrat à la fin du mois de décembre, doit faire le point avec sa direction concernant une prolongation ou non à la tête de l'équipe de France.