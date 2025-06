Vasco de Gama et Payet divorcent à l'amiable

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le club du Vasco de Gama a officialisé le départ de Dimitri Payet avant la fin de son contrat suite à un accord avec l'ancien joueur de l'OM. Accueilli en héros quand il était arrivé au Brésil, Payet quitte le club par la petite porte et surtout toujours sans trophée.

« Vasco da Gama annonce avoir trouvé, de manière amiable, un accord pour résilier de manière anticipée le contrat du milieu de terrain, Dimitri Payet. Le club remercie le joueur pour le professionnalisme, le dévouement et le respect dont il a fait preuve tout au long de son séjour à Sao Januario et lui souhaite du succès dans ses prochains défis. Payet a joué 77 matchs, marqué 8 buts et réalisé 16 passes décisives sous le maillot de notre club », précisent les dirigeants du club brésilien.