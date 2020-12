The Best : Messi et CR7 nominés à vie, Neymar et De Bruyne peuvent pleurer

Dans : Foot Mondial.

Faute de Ballon d’Or, dont l’annulation a surpris tout le monde, la FIFA est seule en lice pour attribuer son trophée de meilleur joueur de l’année 2020.

Les votes se sont donc terminés récemment, et le résultat est connu. Du moins les trois finalistes. Le verdict est assez classique, trop même aux yeux de certains. Ainsi, les trois joueurs ayant reçu le plus de votes sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski. Si le Polonais, champion d’Europe avec le Bayern Munich et infatigable buteur, a bien marqué les esprits par sa régularité et son niveau de performance en 2020, CR7 et La Pulga ont été un ton en-dessous, surtout après le confinement et dans les Coupes d’Europe.

Rien ne semble toutefois pouvoir les empêcher d’être sur le podium, ce qui a eu le don de faire hurler pas mal de monde. Que ce soit au niveau de la presse brésilienne ou française, on s’étonne de l’absence de Neymar, mais aussi de Kevin De Bruyne, qui a marché sur l’eau en Premier League. Une preuve en tout cas que ces récompenses réussissent toujours à faire parler. Car si le talent de Messi et Cristiano Ronaldo est impossible à remettre en cause, Neymar, De Bruyne ou Benzema doivent se dire qu’ils n’auront jamais une chance d’être sacré tant que l’Argentin et le Portugais seront encore sur un terrain, et peu importe ce qu’ils y réalisent.