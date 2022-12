Sur sa lancée, le Maroc repart pour un nouveau Mondial

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, et opposé à la Croatie dans le match pour la troisième place, le Maroc écrit l’histoire du football africain. Et la fête n’est pas terminée puisque les Marocains vont maintenant accueillir le Mondial des clubs en février.

Fier de la Coupe du monde au Qatar, Gianni Infantino espère bien poursuivre sur sa lancée. Le président de la FIFA rêve d’un Mondial des clubs tout aussi réussi en 2023. Et pour y parvenir, l’instance du football a décidé d’organiser cette prochaine édition au Maroc (du 1er février au 11 février). Il s’agira de l’avant-dernière avec sept participants, la FIFA ayant instauré un nouveau format à 32 équipes à partir de l’année 2025.

Confirmed ✅



The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP