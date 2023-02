Super League : Le Real et le Barça mettent l'UEFA KO

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le projet de Super League fait encore parler ces dernières heures malgré son arrêt provisoire. Les clubs instigateurs qui en ont récemment fait la promotion ne risqueront d'ailleurs rien, pour le moment.



La Super League est un projet soutenu et initié par le Real Madrid, le Barça et la Juve. Les deux clubs espagnols ont d'ailleurs toujours l'espoir de voir leur idée prendre vie dans les prochains mois, afin de concurrencer l'UEFA. L'UEFA et la FIFA voulaient d'ailleurs imposer des sanctions aux membres affiliés à la Super League, après leur tentative de « coup d'état » en 2021. Mais la justice espagnole a désormais tranché et la décision va plaire aux deux monstres du football espagnol. En effet, le tribunal provincial de Madrid, saisi par les promoteurs de la Super League, a interdit ce mardi à l’UEFA et à la FIFA de leur imposer des sanctions.

La justice espagnole conforte le Real Madrid et le FC Barcelone

La Super League existe déjà, économiquement en tous cas. https://t.co/PFG492l80a — Tidiany M'Bo (@tidianymbo) February 1, 2023

Mais le Barça, le Real Madrid et la Juve ne sont pas encore totalement protégés. En effet, la décision du tribunal provincial madrilène empêche pour le moment la FIFA et l'UEFA de les sanctionner, car c'est la Cour de justice européenne (CJUE) qui devra prochainement se prononcer sur l'attitude de ces mastodontes du football européen. Et ça se n'annonce pas gagné, car l'avocat général de la CJUE estime que l'UEFA est dans son bon droit pour condamner le Real Madrid et ses partenaires. Ce qui est souhaité : appliquer des sanctions fortes pour tout nouveau projet comme la Super League. Les potentielles formations participantes seraient alors exclues des championnats nationaux et leurs joueurs ne pourront plus jouer pour leur sélection, que ce soit lors d'un Euro ou la Coupe du monde. Avant d'en arriver là, des discussions devraient être menées entre toutes les parties concernées afin de trouver un arrangement...