Seko Fofana : Leader à Lens, paria en Côte d'Ivoire

Taulier du RC Lens depuis son arrivée en 2020, Seko Fofana n'a pas encore exporté son talent hors de la Ligue 1. Il reste notamment en marge de la sélection ivoirienne, d'abord par choix personnel mais désormais à cause de celui de ses coéquipiers.

Il est incontestablement l'un des meilleurs milieux du championnat de France. En trois saisons à Lens, Seko Fofana a fait l'unanimité chez les supporters comme les observateurs. Sa puissance, sa volonté, sa frappe de balle, son attitude de leader en ont fait le facteur X chez les Sang et Or. Pourtant, alors qu'on lui promet un beau destin européen, Seko Fofana n'a que huit sélections avec la Côte d'Ivoire. Très modeste pour un joueur loué en Europe mais logique si l'on regarde le passé récent. Pas très utilisé avant son explosion lensoise, Fofana a ensuite mis de côté les rendez-vous internationaux pour se concentrer sur Lens. Une stratégie qu'il a abandonnée avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset au poste de sélectionneur.

Fofana l'opportuniste met en colère l'équipe ivoirienne

Après trois ans sans jouer avec les Éléphants, Fofana a disputé deux amicaux en septembre face au Togo et à la Guinée. Cependant, pour cette trêve et les matchs de qualification pour la CAN, Gasset ne l'a pas rappelé. Si ces rencontres sont inutiles puisque les Ivoiriens sont hôtes de la prochaine CAN, cette décision a surpris. Fofana va bien physiquement et semblait motivé pour venir jouer. Gasset a été flou dans ses explications à propos des absents. « J’aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Les vraies raisons, c’est entre les joueurs et moi. Nous nous sommes dit des choses et cela m’a poussé à prendre des décisions. C’est moi qui ai décidé de ne pas les convoquer. Mais prochainement, ils seront convoqués », a t-il indiqué devant la presse.

Le sélectionneur n'aurait en fait pas eu le choix concernant Fofana puisque ce sont les autres joueurs ivoiriens qui l'ont poussé dehors. En effet, ces derniers n'apprécient pas que certaines stars comme Fofana ou Wilfried Zaha viennent en sélection quand ils le désirent uniquement. « C'est le genre de joueur qui trie les matches, quand ils n'ont pas envie de faire un voyage jugé épuisant, comme Wilfried Zaha. Ils viennent en sélection quand ça les arrange et cela crée des problèmes dans le vestiaire parmi nous les joueurs assidus », a indiqué anonymement un joueur ivoirien auprès de Sport News Africa. Une tension d'autant plus forte que Gasset voulait faire de Fofana son capitaine selon le média. Un choix lourd de sens alors que la prochaine CAN a lieu à domicile pour la Côte d'Ivoire, dans moins d'un an maintenant.